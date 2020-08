Mand sigtet for drab på Bornholm: Den dræbte voldtog min mor

Drabssigtet har fortalt, at han ville give en mand en lærestreg for angiveligt at have voldtaget hans mor.

En 28-årig mand blev tæsket ihjel med granrafter og slag en nat i slutningen af juni.

To brødre har erkendt at have stået bag volden, og ved et retsmøde ved Retten på Bornholm onsdag er det kommet frem, hvorfor brødreparret udsatte manden for den omfattende vold.

Deres mor havde fortalt dem, at den 28-årige mand havde været seksuelt grænseoverskridende over for hende, og i et tilfælde voldtog han hende.

Det har den yngste af brødrene i hvert fald forklaret politiet.

Sagen har fået stor opmærksomhed på sociale medier, hvor flere har spekuleret i, om der var tale om et racistisk motiveret drab. Eller om volden blev yderligere forstærket, fordi drabsofferet havde en mor fra Tanzania og far fra Danmark.

Det har både anklagemyndighed, de sigtede brødre og øvrige vidner afvist.

- Det havde intet med det at gøre, læser forsvarer Asser Gregersen op fra en forklaring, som den yngste bror har givet til politiet.

Den udtalelse bekræfter den sigtede. Efter at brødrene var blevet fortalt om det formodede overgreb på moren, ville de give den 28-årige "en lærestreg", fremgår det af forklaringen til politiet.

Især den ældste af brødrene var gode venner med den 28-årige, og de vidste således, at han ville sige ja til at drikke øl med dem den pågældende aften og nat i juni.

De inviterede ham ud til en shelterplads i Nordskoven på Bornholm, hvor de tæskede ham. Men volden gik for vidt, har den yngste bror forklaret til politiet.

Tidligt næste morgen blev den 28-årige fundet dræbt ved shelterpladsen. Det var mængden af vold, han blev udsat for, som tog livet af ham, har en obduktionsrapport tidligere slået fast.

Onsdag er der retsmøde, fordi brødrenes varetægtsfængsling udløber. Den ældste har frivilligt valgt at forlænge sin fængsling med fire uger, men den yngste ville fremstilles.

Dommer Tine Rud har dog afgjort, at også han fortsat skal sidde fængslet i sagen de næste fire uger.

/ritzau/