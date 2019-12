Mor og far idømt fængsel for at ruske og slå nyfødt datter

Forældrepar blev straffet med 1,5 års fængsel, men kunne forlade retten onsdag efter dom for vold mod baby.

En mor og en far har hver fået en straf på et år og seks måneders fængsel for at have udsat en nyfødt datter for grov vold over en periode på flere uger sidste år.

Det oplyser Retten i Hjørring.

Dommen er faldet onsdag, og både manden og kvinden har modtaget den. Da de har siddet varetægtsfængslet siden juni sidste år, blev de begge løsladt.

Det nordjyske par blev tirsdag kendt skyldige i at have tævet deres nyfødte datter.

Parret har også været tiltalt for, at volden er sket under særligt skærpende omstændigheder. Den bestemmelse i straffeloven blev de dog frifundet for.

Onsdagen er derfor blevet brugt til, at forsvarere og anklager har procederet for straf. Efterfølgende har nævningetinget voteret for at finde frem til strafudmålingen.

Parret, der er fra Frederikshavn, er blevet dømt for i tidsrummet fra den 4. marts til den 9. maj i 2018 at have udsat pigen for rystevold samt for at have slået hende.

Ifølge anklageskriftet resulterede det i, at pigen fik en hjerneblødning, adskillige brud på ribbenene, flere brud på den ene lårbensknogle, brud på den ene skinnebensknogle samt flere røde og blå mærker.

Kvinden er 27 år gammel, mens faren er 36 år.

