Mor slipper for bøde for at hænge blotter ud på nettet

Højesteret forkaster anklagemyndighedens forsøg på at rejse ny tiltalte mod kvinde, der først blev frifundet.

Rikke Louise Andersen fra Vordingborg slipper for bøde for at offentliggøre billede af blotter på Facebook. Højesteret har valgt at afvise sagen.

Ifølge Højesteret har anklagemyndigheden nemlig rejst tiltale mod kvinden for noget, som hun allerede var blevet frifundet for. Og det må man ikke.

Kvinden blev i første omgang frifundet for overtrædelse af én bestemmelse i persondataloven. Det fik anklagemyndigheden til at rejse tiltale efter en anden bestemmelse.

Den blev hun i juni 2017 ved Retten i Nykøbing Falster dømt for at have overtrådt. Og Østre Landsret stadfæstede dommen i januar 2018.

På grund af sagens principielle karakter fik hun lov at indbringe sagen for Højesteret. Og her har retsformand Thomas Rørdam og fire kolleger nu valgt at afvise sagen.

- Højesteret finder efter det anførte, at retsforfølgningen i den foreliggende sag er i strid med forbuddet mod dobbelt strafforfølgning i både Den Europæiske Unions Charter og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, lyder det blandt andet i afgørelsen.

/ritzau/