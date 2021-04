Morten Messerschmidt tiltales for dokumentfalsk

Udover svindel med EU-midler tiltales DF-politiker for at have fabrikeret falske eller urigtige oplysninger.

Folketingsmedlem og tidligere EU-parlamentariker Morten Messerschmidt (DF) tiltales for dokumentfalsk i forbindelse med Meld- og Feldsagen.

Det skriver Ekstra Bladet på baggrund af et udkast til anklageskriftet i sagen.

Politikeren tiltales for at have fabrikeret falske eller urigtige oplysninger for at opnå uberettiget EU-støtte til en Meld-konference.

Ifølge Bagmandspolitiet fandt konferencen aldrig sted.

Messerschmidt skal - sammen med en medarbejder - i den forbindelse have gjort brug af en falsk "service provider-kontrakt".

