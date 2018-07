Motorcyklist dræbt i ulykke - kolliderede med betonpile

Klokken 16.32 kørte en motorcyklist galt og mistede livet. Mandens pårørende er endnu ikke underrettet.

En motorcyklist er mandag eftermiddag blevet dræbt i en trafikulykke på Holbækmotorvejen.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

- Motorcyklisten kommer kørende i myldretiden, hvor der er kø. Han får bremset hårdt ned og undviger for at undgå påkørsel, men han rammer i stedet en betonpille ved en motorvejsbro, fortæller vagtchef Michael Sehested.

De pårørende til den dræbte mand er klokken 18 ikke blevet underrettet.

Ingen andre kom til skade.

Det var klokken 16.32, at politiet fik anmeldelsen om ulykken, der skete mellem afkørsel 12 og 13 lige syd for Roskilde i vestgående retning.

Motorvejen er spærret i to vognbaner, men klokken 18 er det vagtchefens vurdering, at hele strækningen er åben igen inden for en halv til en hel time.

