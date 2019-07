Motorcyklist fløjet til Rigshospitalet efter ulykke

En motorcykel ramte en bil, der var ved at lave en U-vending i Ringsted. To personer er blevet kvæstet.

En mandlig motorcyklist er blevet fløjet til Rigshospitalet med helikopter efter en trafikulykke på Nordre Ringvej i Ringsted mandag eftermiddag.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

En kvindelig passager på motorcyklen er også kommet til skade og er blevet kørt med ambulance til behandling på et sygehus.

Udover motorcyklen var en bil involveret i ulykken.

Over for Ekstra Bladet fortæller vagtchef Henrik Jørgensen, at bilen lavede en U-vending og i den forbindelse drejede ind foran motorcyklen, som så kørte ind i siden på bilen.

På grund af ulykken har Nordre Ringvej været spærret for al trafik mellem rundkørslen ved Nørregade/Skt. Jørgens Allé og Klosterparks Allé.

Kort før klokken 17 oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter, at vejen vil blive genåbnet inden for kort tid.

- Politiet og bilinspektøren er færdige på uheldsstedet, skriver politiet.

/ritzau/