Motorcyklist kvæstet i trafikulykke i Sydsjælland

En helikopter er på vej til motorvejsafkørslen ved Præstø Landevej og Næstved Landevej efter en ulykke.

En mandlig motorcyklist blev kvæstet, da han natten til torsdag forulykkede ved motorvejsaf- og tilkørslen ved Præstø Landevej og Næstved Landevej.

Det oplyser Kent Edvardsen, der er vagtchef ved Sydsjællands Politi.

- Vi er stadig ved at danne os et overblik over, hvad der er sket. Derfor kan jeg ikke oplyse meget andet, end at motorcyklisten er kommet til skade i ulykken, og at der er en helikopter på vej til stedet, siger Kent Edvardsen.

Ulykken skete omkring klokken fire natten til torsdag.

Motorvejens af- og tilkørsel er spærret, mens redningspersonalet og politiet arbejder på stedet.

