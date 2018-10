Motorcyklist på 81 år er død efter soloulykke

Politiet har endnu ikke forklaring på, hvorfor ældre mand forulykkede ved Oksbøl.

En motorcyklist på 81 år har søndag eftermiddag mistet livet i en ulykke nord for Oksbøl, oplyser politiet.

Han kørte galt på Kærgårdvej ved Filsø Avlsgaard, og vejen blev spærret i begge retninger.

Trods tilkaldt læge og en redningshelikopter lykkedes det ikke at redde mandens liv, oplyser vagtchef Ivan Gohr Jensen i Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Han blev erklæret død på stedet, siger vagtchefen.

- Vi ved ikke, hvorfor han mistede herredømmet over motorcyklen, siger Ivan Gohr Jensen. En af mulighederne er, at han fik et ildebefindende, men det vil undersøgelsen af ulykken muligvis afdække.

Den 81-åriges pårørende er blevet underrettet.

