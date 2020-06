Motorcyklist ramt af bil i kryds på Amager

En mand i 20'erne kom slemt til skade, da han onsdag angiveligt kørte over for rødt lys og blev ramt af bil.

En yngre mand fra Amager er kommet alvorligt til skade onsdag aften, da han på en motorcykel blev ramt af en bilist i et lysreguleret kryds.

Vidner har oplyst, at motorcyklisten kørte over for rødt lys.

Det oplyser Københavns Politi.

Sammenstødet skete i krydset mellem Øresundsvej og Strandlodsvej på Amager.

- Han er blevet overført til hospitalet i kritisk tilstand. Men han er ikke i livsfare, siger vagtchef Michael Andersen fra Københavns Politi natten til torsdag.

Den tilskadekomne mand havde ingen identitetspapirer på sig, men politiet mener, at der er tale om en 24-årig person med bopæl på Amager.

Tidligere onsdag oplyste Københavns Politi til Ekstra Bladet, at manden kørte på en motorcykel, der er meldt stjålet.

- Det er en brugsstjålet motorcykel, der har kørt frem for rødt lys, hvorved man har ramt et tværgående køretøj, fortalte Kristian Rohdin, vagthavende ved Københavns Politi, til avisen.

Michael Andersen understreger, at det ikke er endelig bekræftet, at motorcyklisten kørte frem i krydset, selv om der var rødt lys.

Personerne i bilen kom ikke noget til i sammenstødet, som blev anmeldt til politiet klokken 19.54.

/ritzau/