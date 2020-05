Motorcyklist stak af - patruljebil bragede ind i træ

Ingen kom til skade, da en patruljebil eftersatte en motorcyklist og ramte et træ i en skov ved Hundested.

Det gik over stok og sten, da en patrulje fra Nordsjællands Politi mandag aften jagtede en motorcyklist gennem Ullerup Skov ved Hundested.

Under politijagten - eller eftersættelsen - formåede motorcyklisten at stikke af fra patruljen, som kørte frontalt ind i et træ.

Det fortæller vagtchef Rolf Hoffmann.

- Motorcyklisten kender skoven bedre end patruljen.

- På et tidspunkt laver han et skarpt venstresving, men politibilen når ikke at dreje og fortsætter ind i et træ, siger vagtchefen.

Han kan kort efter klokken 21 ikke oplyse, hvorfor politibilen satte efter motorcyklisten.

- Vi har ikke talt med betjentene endnu, siger Rolf Hoffmann.

Betjentene kom ikke til skade. Til gengæld blev patruljevognen totalskadet.

/ritzau/