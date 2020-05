Mulig agent klager over terrordom til menneskeretsdomstol

Ahmed Samsam klager over Danmark til menneskeretsdomstolen for brud på ret til retfærdig rettergang.

Den danske statsborger Ahmed Samsam, der sidder fængslet i Spanien dømt for terror, klager over Danmark og Spanien til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Det oplyser hans advokat til Berlingske.

Berlingske har tidligere på baggrund af anonyme kilder beskrevet, hvordan Ahmed Samsam skulle være blevet hvervet af den danske efterretningstjeneste som agent, og at Danmark skulle have betalt Samsams rejser til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat med henblik på spionage.

Nu sidder Ahmed Samsam fængslet i Spanien.

Han har under retssagen forsvaret sig med, at han var udsendt agent for Danmark i Syrien og ikke havde et reelt ønske om at tilslutte sig Islamisk Stat.

Klagen kommer, fordi Ahmed Samsam mener, at afgørende oplysninger er blevet tilbageholdt af de danske myndigheder. De kunne, mener Samsam, have ændret sagens gang.

Blandt andet har myndighederne ikke villet svare på, om Politiets Efterretningstjeneste hvervede Ahmed Samsam som agent, lyder det i klagen ifølge Berlingske.

Myndighederne har ifølge klagen heller ikke villet svare på, om de sendte et stort pengebeløb afsted til Ahmed Samsam som betaling for arbejdet.

Ahmed Samsams advokat, Thomas Brædder, skriver i klagen, at Samsam ikke har fået en retfærdig rettergang.

Desuden er afgørende oplysninger slet ikke indgået i sagen, der har kørt i Spanien. Derfor er Ahmed Samsam dømt på ufuldstændigt grundlag, mener Thomas Brædder.

- I vores øjne bærer Spanien, som har ført retssagen, det primære ansvar.

- Men Danmark har i høj grad medvirket til denne uretfærdighed og bærer et medansvar, lyder det ifølge Berlingske fra Thomas Brædder.

Advokaten siger til Berlingske, at menneskeretsdomstolen ikke kan omstøde dommen eller afgøre, om Ahmed Samsam har været agent.

Men han håber alligevel, at en afgørelse i Ahmed Samsams favør kan hjælpe.

- Og når de frem til, at Spanien og Danmark har overtrådt menneskerettighederne, så må det selvsagt få konsekvenser i forhold til dommen i Spanien, siger Thomas Brædder til avisen.

/ritzau/