Mulig børnelokker tilbyder is og slikkepinde i Nordsjælland

Skoler i Gribskov og Halsnæs har i de seneste uger oplevet flere tilfælde af forsøg på at lokke børn.

En seksårig dreng blev mandag forsøgt lokket med af en mand, da han skulle fra sin skole i Ramløse ved Helsinge til en nærliggende sfo, skriver Nordsjællands Politi i sin døgnrapport.

Der har i den senere tid været flere lignende tilfælde i Helsinge og omegn.

Ved mandagens episode sagde manden til drengen, at han var blevet sendt for at hente ham. Og med en is i hånden forsøgte han at overtale drengen til at gå med hen til mandens bil.

Men ispinden fik ikke drengen til at hoppe på limpinden. Han løb fra stedet og slog alarm til en voksen.

Børnelokkeren beskrives som en mand i alderen 23-30 år. Han var 185-190 centimeter høj og almindelig af bygning. Han havde lyst kort hår og overskæg.

Han talte dansk og var iført cowboybukser og en langærmet trøje.

Den 3. februar blev en pige forsøgt lokket af en mand med to slikkepinde. Det skete også ved Ramløse Skole.

Denne gerningsmand blev beskrevet som værende noget ældre, nemlig 42-43 år. Men ligesom i det seneste tilfælde var han høj, cirka 186 centimeter, og talte dansk.

Derudover har der været en lignende episode ved Nordstjerneskolen i Helsinge, hvor en niårig dreng blev forsøgt lokket med en slikkepind.

Det foregik 4. februar, altså dagen efter den første episode i Ramløse, og samme dag var en børnelokker på spil i Frederiksværk, som ligger i nabokommunen Halsnæs.

Her blev en otteårig dreng kontaktet af en mand ved Magleblikskolen. Men som i de andre tilfælde lod drengen sig ikke lokke med.

/ritzau/