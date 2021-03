Mulig fusk med hjælpepakker løber op i 87 millioner kroner

Frem til 1. marts har Søik modtaget 217 anmeldelser om potentiel svindel med coronakrisens hjælpepakker.

Det bliver ved med at tikke ind med anmeldelser om mulig fusk med hjælpepakker.

Hos Bagmandspolitiet - der officielt hedder Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik) - har man modtaget 217 anmeldelser med relation til coronakrisens hjælpepakker.

Det oplyser Søik onsdag morgen.

I alt omfatter anmeldelserne et beløb på 87.654.428 kroner. Dermed er beløbet fordoblet siden oktober, hvor der var blevet anmeldt muligt svindel for 42,9 millioner kroner.

Det er dog kun et mindre beløb, som er udbetalt, oplyser Bagmandspolitiet onsdag.

Det er særligt muligheden for at få lønkompensation, som har ført til bunker på Bagmandspolitiets bord. Samlet er der 175 af den slags sager.

Svindlen med coronahjælpepakkerne sker for eksempel ved, at firmaer i ansøgninger skruer op for det reelle antal ansatte i virksomheden for at få udbetalt lønkompensation til opdigtede medarbejdere.

Straffen i sager om svindel med hjælpepakkerne er højere end i normale bedragerisager. I foråret vedtog Folketinget, at straffen kunne være op til fire gange det normale i den type sager.

Der er allerede faldet flere domme om svindel med coronamidler.

Blandt andet blev en revisor i sidste måned idømt fire års fængsel og 4.485.300 kroner i bøde for at svindle med ordningen om lønkompensation. Han stod for at udarbejde ansøgninger på vegne af to selskaber.

Fire andre mænd er fortsat sigtet i den sag.

Bagmandspolitiet oplyser, at man i forbindelse med efterforskning af den mulige svindel har beslaglagt godt 18 millioner kroner. Mere præcist drejer det sig om 18.211.433 kroner.

/ritzau/