Mulige bagmænd afviser hvidvask for trecifret millionbeløb

En dommer har fængslet to mænd, der er mistænkt for at have dirigeret hvidvask af 350 millioner kroner.

To formodede bagmænd i en omfattende sag om økonomisk kriminalitet i form af hvidvask er fredag blevet varetægtsfængslet i foreløbig 24 dage.

Det er sket ved et grundlovsforhør i Dommervagten i København.

Begge mænd nægter sig skyldige.

Sagen drejer sig om hvidvask for 350 millioner kroner.

To andre mænd blev i sidste uge anholdt og ved en straksdom idømt fængsel i henholdsvis fem år og to år og seks måneder i samme sag.

De to mænd, der fredag er fængslet, er henholdsvis 34 og 38 år.

/ritzau/