Muligt drab med kanyle - obduktion påviste 14 stik

Retsmediciner vurderer, at mand døde efter stik med kanyle eller nål. Retssag skal afklare, om det var drab.

Var det en 66-årig mands hustru, som i februar 2017 stak ham med en nål eller kanyle, så han døde? Og var det derfor han døde?

I en usædvanlig sag, hvor en russisk kvinde på 74 år er tiltalt for drab på sin mand, skal et nævningeting i Københavns Byret vurdere de spørgsmål.

Til at belyse det vidner retsmediciner Hans Petter Hougen torsdag i retten. Obduktionen peger på, at dødsårsagen "snarest" må antages at være et stik gennem lungevævet, der fik den ene lunge til at punktere.

- Der er en lille grad af usikkerhed, siger Hans Petter Hougen.

Den afdøde mand blev 66 år. Han blev fundet død for enden af en trappe i sin lejlighed 23. februar 2017 af politiet. I lejligheden var også hans hustru, som blev anholdt for drab, hvilket hun nægter.

Manden blev stukket 14 gange med en nål eller kanyle, viser obduktionen. Det antages at være meget lidt sandsynligt, at han døde naturligt, og ifølge retsmedicineren er det ikke det typiske billede af et selvmord.

Obduktionen viser også, at han kan have været utilpas inden døden, fordi han havde sukkersyge, og obduktionen viste højt blodsukker. Det påpeger forsvarer Bjørn Canning:

- Kan han have haft ildebefindende og forsøgt at få dæmpet det her?

- Til det vil jeg sige nja. Et nja betyder en blanding af nej og ja. Jeg vil ikke udelukke, at man kommer til at køre insulinsprøjten uhensigtsmæssigt, svarer Hans Petter Hougen og uddyber:

- Men jeg mener ikke, at det stiksår i højre side skyldes en insulinsprøjte. For en insulinsprøjte er tynd. Den kanyle eller nål, der er brugt her, er ikke så tynd, siger retsmedicineren.

Ifølge anklageskriftet dræbte kvinden manden i 2017 på et tidspunkt mellem 13. februar klokken 22 og få dage frem.

Men han blev altså først fundet 23. februar. I perioden op til drabet, var kvinden flere gange i mandens lejlighed, men hun har afvist, at hun opdagede liget.

Der var tegn på forrådnelse af mandens lig. Men det er svært at sige, hvornår han præcist døde, forklarer retsmedicineren.

Foruden drab skal kvinden også have forsøgt at forgifte manden med et beroligende, østeuropæisk lægemiddel. Det blev fundet i liget, men det har ikke forårsaget hans død, lyder vurderingen.

- Jeg mener også, at dødsårsagen skyldes den sammenfaldne lunge, siger retskemiker Kristian Linnet.

Sagen ventes afsluttet i februar eller marts.

/ritzau/