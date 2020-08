Muligt drab: Person fundet død i Viby J

Politiet er talstærkt til stede i Vårkjærparken i Viby J, hvor en person er fundet død.

Politiet er torsdag til stede ved en adresse i Vårkjærparken i Viby i Aarhus, hvor en person er fundet død. Sagen efterforskes som et muligt drab - et såkaldt mistænkeligt dødsfald.

Hos Østjyllands Politi lyder meldingen fra kommunikationsmedarbejder Jakob Christiansen, at man for nuværende alene kan bekræfte, at man er til stede i området i forbindelse med et mistænkeligt dødsfald.

Han oplyser, at politiet vil melde ud, når der foreligger flere oplysninger i sagen.

/ritzau/