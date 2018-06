Muslimsk pige fik tæsk af forældre for at være lesbisk

Et syrisk ægtepar mente, at deres datter bragte skam over familien, fordi hun udviste "lesbiske tendenser".

Et forældrepar fra Syrien skal i fængsel og udvises for at have tæsket deres datter, fordi de fandt ud af, at datteren havde "lesbiske tendenser".

Vestre Landsret har mandag idømt pigens far et år og ni måneders fængsel, mens moren får ni måneders fængsel.

Derudover udvises begge forældre af Danmark.

Det er en skærpelse af byrettens dom, hvor morens dom samt udvisningen af forældrene var betingede.

Pigen fik tæsk af sin far, mens hendes arme var bundet med strips. Moren truede pigen med en kniv og sagde, at hun enten ville slå pigen eller sig selv ihjel, fordi hun bragte skam over familien.

Efterfølgende tvang de datteren til at blotte sit underliv, så de kunne undersøge, om hun stadig var jomfru.

Få dage efter blev hun tvangsgift med en mand fra et pizzeria, hvor pigen arbejdede.

Ægteskabet blev dog ophævet af en imam få dage efter.

Datteren, som er psykisk påvirket af sagen, blev tilkendt en erstatning på 37.000 kroner.

Peder Holk Svendsen er forperson i LGBT Danmark. Han ser det som en generel tendens, at homoseksuelle har det sværere i minoritetsmiljøer.

- Det er en helt klar oplevelse, vi har, at minoritetsetniske miljøer er langt hårdere ramt af fordomme og social kontrol end det øvrige Danmark, siger han.

Forpersonen ser det som et kulturelt aspekt, der gør det sværere for muslimske homoseksuelle at springe ud.

- En stor del af dem med muslimsk baggrund kommer fra et mere traditionelt, konservativt samfund, hvor homoseksualitet ikke er et af de ligestillingsparametre, som de er vokset op med, siger Peder Holk Svendsen.

Forpersonen for LGBT ser dog et skred hos de yngre muslimer.

- Blandt de unge er der sket et skred hen imod en større accept, men i relation til forældre og familie i en større forstand er der generelt en kraftigere reaktion, siger Peder Holk Svendsen.

Faderen er tidligere dømt for jævnligt at have slået pigens to mindre søskende. Han har blandt andet slået dem under fødderne med en grydeske.

Han kom til Danmark fra Syrien i 2012, mens resten af familien kom til landet året efter.

De bosatte sig i Grenaa, men på grund af sagen følte familien sig i unåde hos byens øvrige muslimske familier, så de flyttede efterfølgende til Sønderjylland.

