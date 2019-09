Myndigheder fik advarsler om jihadisters formodede svindel

Flere lande har advaret Bagmandspolitiet om mulig momssvindel for millioner. Alligevel blev der ikke reageret.

Myndigheder blev advaret om formodet momssvindel i selskaber knyttet til blandt andre to jihadister. Gennem tre år fik danske myndigheder henvendelser i sagen, men der blev ikke grebet ind, før millionerne var væk.

Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans, og dagbladet Information torsdag.

Første advarsel blev givet i 2013 til skattevæsnet og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik), der ofte omtales som Bagmandspolitiet.

De blev gjort opmærksomme på, at der var mistænkelige aktiviteter i selskaber relateret til de to jihadister, som kan forbindes med både al-Qaeda og Islamisk Stat.

Begge var ifølge myndighedsdokumenter og flere mundtlige kilder på det tidspunkt stærkt radikaliserede, skriver aviserne.

Foruden de to jihadister er også 14 forretningsmænd en del af netværket, der menes over en årrække at have pådraget den danske stat et tab på mindst 800 millioner kroner.

Det har tidligere været fremme, at spansk politi i 2014 kontaktede Bagmandspolitiet i forbindelse med sagen.

Det viser sig dog, at i 2015 kontaktede politiet i Sverige Bagmandspolitiet for hjælp til efterforskning af millionsvindel med relation til jihadisterne.

Også konkursredegørelser viser, at der også løbende blev advaret om formodet momssvindel i selskaberne.

Det er et svigt, at danske myndigheder ikke har reageret på advarslerne. Sådan lyder vurderingen fra Tom Kirchmaier, der er professor og forsker i økonomisk kriminalitet ved CBS og London School of Economics.

- Myndighederne får advarsel på advarsel, men ingen griber ind. Det er et klart svigt fra deres side, siger han i Jyllands-Posten.

Hverken Politiets Efterretningstjeneste (PET) eller Skattestyrelsen har ønsket at kommentere sagen over for aviserne. Bagmandspolitiet oplyser, at anklagemyndigheden ikke kan udtale sig om konkrete personers eventuelle strafbare forhold.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) er blevet gjort opmærksom på sagen.

- Det er selvsagt en alvorlig sag, som jeg har en forventning om, at myndighederne behandler med stor alvor, skriver han til Jyllands-Posten og Information.

Flere eksperter frygter, at en del af beløbet, som formodes svindlet, er gået til at finansiere terror.

/ritzau/