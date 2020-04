Nabo fandt 16-årig tiltalt efter drab: Han sagde ingenting

En 16-årig dreng er tiltalt for at have slået sin mor ihjel med knivstik. Han erkender sig skyldig.

Tirsdag har Retten i Roskilde indledt en drabssag, hvor en 16-årig dreng er anklaget for at have slået sin mor ihjel.

Han skal have stukket hende med en kniv i maven, halsen og på ryggen i slutningen af juli sidste år i deres hjem på Midtsjælland.

Ved dagens retsmøde var tiltalte dukket op sammen med sin forsvarer, advokat Stefan Møller Jørgensen, samt sin far, som sad ved sønnens side under hele retsmødet.

Den 16-årige erkender sig skyldig, oplyste forsvareren.

På den skæbnesvangre juliaften var det naboerne til den afdøde kvinde og sønnen, som fandt kvinden liggende på gulvet på svalegangen i lejlighedskomplekset.

Det fortalte en af naboerne, da han vidnede under dagens retsmøde.

Efter at have fundet hende prøvede han at stoppe den kraftige blødning fra halsen med et viskestykke.

De udøvede også førstehjælp på kvinden, men hendes liv stod ikke til at redde.

- Vi prøvede at gøre det, så godt vi kunne, men det var en meget kraftig blødning, sagde han.

Inden han gjorde sig det makabre fund, havde naboen hørt skrig fra en kvinde, som han var sikker på kom fra nabolejligheden.

- Det var en uvant lyd, da der ikke havde været ballade før i tiden, sagde han under afhøringen.

Naboen fandt også sønnen, som altså nu er tiltalt for drabet, siddende i sofaen i lejligheden.

- Han sagde ingenting. Det virkede ikke som om, at han var i affekt, eller var helt klar over, hvad der var sket, sagde naboen.

Da politiet kom ud på gerningsstedet, fandt man også en kniv, der havde blod og vævsrester på bladet, fortalte sagens anklager, Magnus Mølholm, ved tirsdagens retsmøde.

Drengens side af sagen fik man dog ikke at høre, da hans forsvarer fortalte, at hans klient ikke ønskede at udtale sig.

Men den 16-årige har ved et tidligere grundlovsforhør forklaret, at han var blevet uvenner med sin mor den aften.

Skænderiet udviklede sig, og drengen gik ud i køkkenet i deres fælles hjem, tog en køkkenkniv og gik ind til moren i soveværelset, hvor han stak hende flere gange i ryggen.

Til trods for at moren forsøgte at undslippe sønnen ved at løbe ud på svalegangen i lejlighedskomplekset, indhentede han moren og stak hende flere gange i maven, halsen og til sidst i ryggen, inden hun faldt om.

Morfaren til den 16-årige tiltalte fik tirsdag også muligheden for at vidne, men det tilbud valgte han ikke at benytte sig af.

Dommen var egentlig planlagt til at falde den 17. april, men det er dog usikkert, om den plan holder, da vurderingen af den mentalundersøgelse, som drengen har gennemgået, mangler.

Den er nødvendig for, at sagen kan blive afsluttet, oplyste anklager Magnus Mølholm ved dagens retsmøde.

Der er derfor også reserveret et retsmøde til den 29. april.

/ritzau/