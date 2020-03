Naboer anmeldte brand i Nakskov - person fundet død i hus

Søndag skal politiets teknikere forsøge at fastslå årsagen til en dødsbrand i Nakskov.

En person er fundet død i et hus i Nakskov efter en brand lørdag aften, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Branden brød ud i et hus på Oksebæksvej i den vestlige del af byen og blev anmeldt klokken 18.32, fortæller politiets vagtchef Lars Denholt.

- Flere naboer anmelder, at huset er omspændt af flammer. Politiet, brandvæsnet, indsatsleder og røgdykkere konstaterer, at der er en person i huset, hvis liv ikke står til at redde, fortæller vagtchefen.

Lørdag aften ved politiet endnu ikke, hvem den afdøde person er. Dog formoder man, at der kan være tale om husets beboer.

- Familien til husets beboer bor i nærheden og er blevet underrettet af naboerne, fortæller Lars Denholt.

Identifikationen af den afdøde skal foretages af retsmedicinere søndag. Her skal brandteknikere også gennemgå brandstedet med henblik på at klarlægge årsagen til branden.

/ritzau/