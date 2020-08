Narkosalg koster ung mand fire års fængsel

Et tip fra en borger sendte politiet på sporet af en narkosælger i Rødovre. Han er idømt fire års fængsel.

Først blev der holdt et vågent øje med ham. Og så slog politiet til.

I foråret blev en 23-årig mand anholdt efter at have været under ordensmagtens overvågning - mistænkt for at sælge narkotika i Rødovre.

Og der var hold i mistanken. Mandag blev han i Retten i Glostrup idømt fire års fængsel for besiddelse og salg af forskellige typer euforiserende stoffer.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Han var blandt andet tiltalt for at være i besiddelse af 29,3 gram kokain, 241 gram ketamin og 893,14 gram amfetamin. Samtidig var han tiltalt for at være i besiddelse af penge, der stammede fra salg af narkotika.

I forbindelse med anholdelsen blev stofferne beslaglagt under en ransagning af en ejendom i Rødovre.

Anklager i sagen Mette Gohr Damgaard fortæller, at politiet blev opmærksom på mandens lyssky aktiviteter, da de blev kontaktet af en borger.

- Sagen her blev til efter et godt tip, og jeg kan kun opfordre andre borgere til at gøre det samme, hvis de har kendskab til narkosalg i deres kvarter, siger anklageren i meddelelsen.

Den 23-årige narkosælger modtog dommen.

/ritzau/