Narkosmuglere sendte kilovis af kokain med fragtfirma

I alt fire mænd sidder varetægtsfængslet i en sag om indsmugling af 6,4 kilo kokain fra Uruguay.

En gruppe mænd forsøgte sidste efterår at indsmugle 6,4 kilo kokain til Danmark fra Uruguay ved at sende det med fragtfirmaet DHL.

Sådan lyder politiets sigtelse mod mændene, og torsdag blev en 31-årig mand i et grundlovsforhør i Dommervagten i København som den fjerde varetægtsfængslet i sagen.

Kokainen blev sendt fra det sydamerikanske land via Spanien og Tyskland til Danmark.

Forberedelserne og organiseringen af smuglingen fandt efter politiets opfattelse sted i oktober sidste år. Det skete ukendte steder i blandt andet Brasilien, Uruguay, Spanien og Storbritannien.

Tilsyneladende mener politiet, at den 31-årige og en 28-årig mand, der allerede sidder varetægtsfængslet, er hovedpersonerne i sagen.

Den 28-årige opholdt sig mest i Danmark, mens den 31-årige ifølge sigtelsen tog sig af forberedelserne i udlandet.

19. oktober mødtes de to mænd i Malaga i Sydspanien for at organisere den endelige transport af kokainen. Dagen efter rejste den 28-årig tilbage til Danmark, mens den anden blev i Spanien.

Hjemme i Danmark downloadede den 31-årige en app, så han via et tracknummer kunne følge pakkens vej fra afsender til modtager.

Uheldigvis for smuglerne blev pakken tjekket i Tyskland, og det ulovlige indhold blev afsløret.

De tyske myndigheder kontaktede deres danske kolleger, og man besluttede at lave en kontrolleret overførsel. Det vil sige, at kokainen blev udskfiftet med et uskadeligt stof, og så blev pakken ellers sendt videre til modtageren.

Da pakken nåede frem den 24. oktober slog politiet til og anholdt den 28-årige og seks andre mænd på to adresser i Kastrup.

Dagen efter blev fire af de syv anholdte fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København. To af dem blev fængslet, mens to blev løsladt - herunder den 28-årige, som ifølge politiet spiller en central rolle i sagen.

Løsladelsen blev kæret til Østre Landsret, der besluttede, at han skulle varetægtsfængsles.

Men da var han løsladt, så 27. november udsendte Københavns Politi en efterlysning af ham, og i februar blev han igen anholdt.

Mændene nægter sig skyldige i politiets sigtelser.

/ritzau/