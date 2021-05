Højesteret fælder dom i Sherin Khankans injuriesag mod Naser Khader

Højesteret erklærer sig enig med Østre Landsret i en langvarig strid om ord.

Det konservative folketingsmedlem Naser Khader frifindes torsdag af Højesteret i en sag om injurier mod debattøren Sherin Khankan.

Dermed har landets øverste domstol slået fast, at politikeren ikke overtrådte straffeloven, da han blandt andet skrev om Khankans "fortid som radikal islamist".

Sidste sommer nåede Østre Landsret til samme resultat.

Naser Khader er for tiden sygemeldt fra sit hverv i Folketinget. Han søgte om orlov, da Berlingske kunne berette blandt andet om hans hårde retoriske angreb på en række personer, som han er uenig med.

Dommerne i Højesteret noterer, at Naser Khader havde et tilstrækkeligt faktuelt grundlag til støtte for sine udsagn om Sherin Khankan.

Hun har haft nogle "vekslende udsagn" om forholdet mellem islam og politik, mener dommerne. Derfor opstod der en uklarhed om hendes holdning.

/ritzau/