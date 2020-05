Natligt overfald på hotel var drabsforsøg, mener politiet

Grundlovsforhør i Københavns Byret om vold begået med et stikvåben.

Et natligt overfald på en mand på et lejlighedshotel på Islands Brygge i København var et forsøg på at dræbe.

Det mener Københavns Politi, der i weekenden har anholdt og sigtet en mistænkt i sagen.

Den anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør søndag i Københavns Byret. Her vil en anklager bede dommeren om varetægtsfængsling.

Forbrydelsen skete 17. april. Offeret blev behandlet på et hospital efter at være blevet stukket med et stikvåben, lyder det fra politiet.

Søndag formiddag er politiet tilbageholdende med detaljer om sagen.

Den anholdte er relateret til bandemiljøet, men overfaldet kan ikke forbindes til konflikter mellem bander, vurderer politiet.

/ritzau/