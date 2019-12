Nattevagt frifindes for voldtægter mod autistisk kvinde

Anklager ville fælde nattevagt med logfiler fra låsesystem på botilbud. Retten frikender manden for voldtægt.

Retten i Glostrup købte ikke en autistisk kvindes forklaring om, at en 41-årig nattevagt på kvindens botilbud voldtog hende gentagne gange i løbet af to år.

Dommere og nævningeting har således frikendt nattevagten for voldtægterne mod kvinden. Strafudmålingen falder senere mandag.

Han er kendt skyldig i samleje med en anden af botilbuddets kvinder, men her har retten ikke fundet det tilstrækkeligt bevist, at kvindens autisme gjorde hende mentalt retarderet, som anklagemyndigheden mente.

Han har derfor ikke udnyttet kvindens handicap.

Derfor straffes nattevagten kun efter paragraf 219, stk. 3, da det er strafbart at have samleje med personer, der er beboere på et opholdssted, hvor man er ansat.

Den 41-årige brød sammen, da retsformanden oplæste skyldkendelsen. Men han var også tydeligt berørt over, at han blev fundet skyldig i samleje med den ene kvinde.

Han har nægtet alle forhold siden retssagens første dag.

Da anklager Rasmus Kim Petersen går i gang med sin procedure om strafudmålingen falder den 41-årige pludselig af stolen og kollapser på gulvet.

Familien til manden rejser sig og beder retsformanden om at tilkalde en ambulance. Da nattevagten efter et par minutter er tilbage ved bevidsthed, siger han som det første:

- Jeg har ikke gjort noget.

Retsmødet er gået i gang igen kort før middag.

Rasmus Kim Petersen gik i første omgang også efter at få manden udvist af Danmark, men efter skyldkendelsens resultat har han frafaldet den påstand.

Han mener, at nattevagten skal straffes med mellem seks til syv måneders fængsel.

Dagens retsmøde kom lidt senere i gang end ventet, da forsvarer Charlotte Møller Larsen kunne oplyse retsformanden om, at en af personerne i nævningetinget netop havde været til afskedsreception med de to kvinders bistandsadvokat.

Men retsformanden og to dommere vurderede ikke, at det ville føre til inhabilitet, og sagen fortsatte derfor.

Under retssagen, der i alt varede fem dage, var botilbuddets låsesystem en central del af bevisførelsen.

Politiet har gennemgået nattevagtens logfiler fra låsesystemet og har altså et overblik over, hvornår han har været ved de to kvinders værelse.

Fra august 2018 til december 2018 låste han sig ind på værelset til den ene kvinde syv gange. Hver gang var han der 5-15 minutter.

Hos den anden kvinde, som han var tiltalt for adskillige voldtægter mod, har han i løbet af to år rutinemæssigt låst sig ind til hende. Flere gange var han derinde i over 30 minutter.

Men nattevagten har selv forklaret, at låsesystemet ikke kan aflæses på den måde. Når han forlod værelset, registreres det nemlig ikke.

Det sker først, når han igen låser sig ind, forklarede han på sagens første retsmøde. Derfor så det angiveligt ud som om, han havde været på værelset længere tid.

