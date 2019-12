Nattevagt frikendt for voldtægter: Får tre måneders fængsel

En nattevagt kendes skyldig i samleje med autistisk kvinde på botilbud. Han får tre måneders betinget fængsel.

Den 41-årige nattevagt, der mandag blev frikendt for adskillige voldtægter og overgreb mod to 30-årige kvinder med autisme, idømmes tre måneders betinget fængsel.

Det har dommere og et enigt nævningeting afgjort ved Retten i Glostrup.

Kvinderne var beboere på det botilbud, hvor manden var ansat som nattevagt.

Men retten fandt det ikke bevist, at den 41-årige havde voldtaget den ene beboer igennem to år. Han bliver dog straffet efter paragraf 219, stk. 3, da han har haft samleje med den anden kvinde.

Kvinden er imidlertid ikke så mentalt retarderet, at manden har udnyttet hendes handicap. Men det er som ansat strafbart at have samleje med en beboer med psykisk handicap.

Han frakendes også retten til at beskæftige sig med personer med psykisk handicap i to år. Han skal desuden betale en erstatning på 15.000 kroner til den forurettede.

Retten lagde ved strafudmålingen vægt på, at han ikke er straffet før, han har gode personlige forhold, og sagen har haft alvorlige konsekvenser for ham.

Han har mistet sit job, ligesom han har været væk fra sin familie under varetægtsfængslingen.

Nattevagten har valgt at udbede sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.

Dagens retsmøde, der var det sidste af i alt fem, udviklede sig ganske dramatisk.

Først blev retsmødet udskudt, da forsvarer Charlotte Møller Larsen informerede retsformanden om, at en af nævningerne for få dage siden deltog i en afskedsreception med de to kvinders bistandsadvokat.

Det var dybt problematisk og førte til inhabilitet, mente forsvareren, men det afviste retsformanden og to dommere. De nævnte dog for nævningen, at det var usmart.

Senere i retsmødet besvimede den tiltalte og faldt af stolen. Han kollapsede på gulvet, og retsformanden tilkaldte en ambulance. Nattevagten kom efterfølgende til sig selv, men han var tydeligt påvirket af, at han var fundet skyldig i at have haft samleje med den ene kvinde.

Han har nægtet alle forhold siden retssagens første dag.

På første dag medbragte anklager Rasmus Kim Petersen et tungt modeludsnit af døren og låsesystemet på botilbuddet.

Det blev en central del i sagen, da politiet har haft adgang til låsesystemets logfiler. Man har derfor kunnet se, hvornår nattevagten har været ved kvindernes værelse.

Men nattevagten forklarede selv, at låsesystemet ikke registrerer, når døren bliver lukket. Den registrerer kun, når han låser sig ind. Derfor kan det i flere tilfælde se ud som om, han har været på kvindernes værelse i længere tid.

Kvinderne afgav forklaring i videoafhøringer grundet deres autisme. Her blev dørene lukket for offentligheden, og det er derfor uvist, hvad de har forklaret.

/ritzau/