Nedlagt skole i brand: Folk i Greve bedes gå indenfor

Politiet opfordrer beboere nær Tjørnelyskolen i Greve om at lukke vinduer efter kraftig røgudvikling på skole.

Flere meter høje flammer og sky af sort røg står op fra en nedlagt skole i Greve.

Det har fået politiet til at bede borgere i nærheden om at søge indenfor og holde vinduer lukket, indtil røgudviklingen er stoppet.

- Beboere i området skal gå indenfor, lukke døre og vinduer, standse ventilation. Alle skal holde sig væk fra området. Redningsberedskab og politi arbejder på stedet, skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Røgudviklingen skyldes, at der er ild i Tjørnelyskolen på Lillevangvej i Greve, og billeder fra stedet viser flammer i flere meters højde fra dele af taget.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 16.34 og kan endnu ikke sige noget om brandens omfang, hvorvidt den er påsat, eller om branden er under kontrol.

Ifølge vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi er der tale om en bygning, der stod til nedrivning.

Branden synes omkring klokken 17.30 ikke til at være under kontrol endnu. Og Beredskab Øst, der står for brandslukning i kommunerne Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk, er rykket talstærkt ud til stedet.

- Beredskab Øst har afsendt indsatsleder med drone samt udrykningsenheder. Ekstra mandskab er indkaldt og vagtsat, skriver det på Twitter.

Kort før klokken 18 skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter, at det forventer, at der går mindst to timer, før branden er slukket.

Tidligere er den nedlagte skolebygning blevet udsat for hærværk, hvor gerningsmænd blandt andet har smadret ruder, oplyser politiet.

Inden Tjørnelyskolen for over et år siden lukkede, rummede den cirka 350 elever. Ifølge sn.dk er selve grunden, skolen ligger på, tidligere vurderet til at være omkring 20 millioner kroner værd.

/ritzau/