Nedsmeltet elkedel sender 24 indsatte på ekstra gårdtur

To ansatte i arresten i Svendborg er kørt til sygehuset efter brand. 24 indsatte blev evakueret.

24 indsatte i arresten i Svendborg blev onsdag eftermiddag evakueret og sendt i gården, da der opstod brand i en celle.

Politiet frygtede i første omgang, at branden skulle skabe forvirring i forbindelse med en flugt.

Det viste sig ikke at være tilfældet. Synderen viste sig at være en elkedel.

- Den kortslutter, nedsmelter og sætter ild til den hylde, som den står på, fortæller vagtchef Lars Fredensborg fra Fyns Politi.

Branden udviklede en kraftig røg, og to ansatte i arresten er bragt til sygehuset for at blive tjekket for røgforgiftning.

Den celle, hvor branden opstod, er blevet så skadet, at den ikke kan bruges foreløbig.

/ritzau/