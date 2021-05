Nets tiltalt for brud på konkurrenceloven

Nets skal blandt andet have givet klækkelige rabatter til større kunder og derved brudt loven.

Bagmandspolitiet har tiltalt Nets for at misbruge en dominerende stilling på markedet.

Der er krav om bødestraf, oplyser Bagmandspolitiet, der egentlig hedder Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik).

Ifølge Søik har Nets Denmark A/S (tidligere Teller A/S) en årrække fra 2012 til 2016 reelt låst en række store kunders valg af indløsning af betalingskort og mobilbetalingsløsninger.

Det er blandt andet sket ved at give klækkelige rabatter, og dermed har selskabet brudt lovgivningen, mener Søik. Derfor er der rejst en tiltale for brud på konkurrenceloven.

Sagen handler om en række rabatter og betingelser i kontrakter til store kunder, som reelt har været medvirkende til at afskærme markedet, fordi Nets skal have anvendt såkaldte eksklusivitetsrabatter over for 14 større kunder.

Blandt kunderne nævner Bagmandspolitiet stormagasinet Magasin og tøjkæden H

- Når man er en stor spiller med en meget dominerende stilling på markedet, er det meget alvorligt, hvis man misbruger den position til at gøre det sværere for nye og mindre konkurrenter at komme ind på markedet, siger specialanklager Niels Dengsø Kjærsgaard blandt andet i meddelelsen.

/ritzau/