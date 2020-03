Seks er fængslet for at smugle kokain fra Brasilien til Danmark

15 adresser på Sjælland blev ransaget torsdag, og ni personer blev anholdt i sag om indsmugling af kokain.

I en sag om smugling af kokain fra Brasilien til Danmark er seks mænd blevet varetægtsfængslet af en dommer i Københavns Byret, oplyser politiet fredag eftermiddag.

Sagen drejer sig om indsmugling af ikke under 21 kilo, oplyste Københavns Politi tidligere fredag.

Oprindeligt blev i alt ni personer anholdt i en større aktion torsdag. Politiet besluttede at løslade to, mens en tredje med helbredsmæssige problemer også er sluppet for at blive frihedsberøvet.

En af de sigtede har ifølge politiet relation til rocker- og bandemiljøet.

Anholdelserne skete under en politiaktion, hvor der også blev foretaget ransagninger flere steder på Sjælland. I alt 15 adresser blev endevendt.

Her fandt man forskellige effekter, som efter politiets opfattelse underbygger mistanken.

Blandt andet er der sket ransagning på en adresse på Gladsaxe Møllevej i Søborg ved København. Her er der ifølge efterforskningsleder Knud Hvass fundet en smule narko og andre effekter.

- Men det er ikke store mængder stof, som er fundet ved ransagningerne, siger han.

Store mængder stof fandt man imidlertid juledag, da man i Københavns Lufthavn beslaglagde en kuffert med syv kilo kokain. En kvinde og en mand fra Brasilien blev anholdt og efterfølgende varetægtsfængslet.

Det er efterforskningen af den sag, som nu har ført til nye anholdelser og sigtelser.

En af de sigtede har i øvrigt været under mistanke for at være smittet med coronavirus. Knud Hvass fortæller, at Vestre Fængsel har haft kontakt til sundhedsmyndighederne, som ud fra mandens symptomer har vurderet, at der ikke er tale om corona.

De seks mænd skal være fængslet frem til 1. april. Hvordan de forholder sig til sigtelsen, er ikke oplyst. Retsmødet er foregået bag lukkede døre.

/ritzau/