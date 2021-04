Ni måneders fængsel for antijødisk hærværk

Retten i Randers har afsagt dom om organiseret hærværk med propaganda som formål.

En mand med tilknytning til en højreradikal gruppe har tirsdag fået fastsat sin sanktion for omfattende hærværk mod en jødisk gravplads i Randers i 2019.

Retten har straffet den 28-årige mand med ubetinget fængsel i ni måneder. Han har modtaget dommen, oplyser Østjyllands Politi.

I sagen er den medtiltalte mand fra gruppen Nordfront tidligere idømt ubetinget fængsel i et år.

Det var i november 2019, at 84 gravsten på Østre Kirkegård blev udsat for hærværk.

Mange gravsten blev overmalet med grøn maling, og seks gravsten blev væltet, ligesom der blev klistret en jødisk davidsstjerne med det tyske ord for jøde - Jude - på én gravsten.

Desuden blev facaden på en nærliggende bankbygning forsynet med en davidsstjerne.

I oktober sidste år nåede retten frem til, at hærværket havde propaganda som formål.

Begge tiltalte mænd blev fundet skyldige, men sanktionen til den 28-årige har afventet en mentalundersøgelse.

Ingen af mændene ønskede sig at udtale sig under sagen.

Angrebet fandt sted på årsdagen for Krystalnatten. Ved Krystalnatten i 1938 hærgede nazistiske bander jødiske forretninger, boliger og synagoger.

Netop ubetinget fængsel var det krav, som anklager Steffen Andersen fra Østjyllands Politi mandag mødte op med.

- Der er tale om grove og racistisk motiverede forhold, og jeg er derfor tilfreds med, at den 28-årige blev idømt en ubetinget fængselsstraf, siger han i en pressemeddelelse.

At straffen til den anden mand lød på fængsel i et år skyldes, at denne havde en ledende rolle og desuden tidligere er straffet.

I påsken blev der begået hærværk mod en jødisk gravplads i Aalborg. Der var placeret to dukker og hældt rød maling ud over dem og en mur ind til gravstederne.

Desuden blev der spredt løbesedler, hvorpå der henvises til en hjemmeside for Nordfront, altså den gruppering som de to dømte i sagen fra Randers har været knyttet til.

Nordjyllands Politi har oplyst, at den nye sag efterforskes som en hadforbrydelse.

