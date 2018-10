Nicklas Bendtner tiltales i voldssag - chauffør også tiltalt

Københavns Byret har forhåndsberammet sagen, hvor både Bendtner og en taxachauffør er tiltalt.

Fodboldspilleren Nicklas Bendtner er blevet tiltalt for vold mod en taxachauffør i København. Chaufføren tiltales samtidig for forsøg på vold.

Det oplyser advokat Mette Grith Stage, der repræsenterer taxachaufføren.

- Jeg kan sige, at der er blevet udarbejdet et anklageskrift mod begge parter.

- Min klient er blevet tiltalt for at have kastet med en ukendt genstand mod Bendtner og hans kæreste uden at ramme. Han nægter sig skyldig, siger hun.

Mette Grith Stage oplyser, at sagen er forhåndsberammet til 2. november ved Københavns Byret.

Ritzau har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Bendtners forsvarer, advokat Anders Németh.

Han har dog tidligere oplyst, at hans klient nægter sig skyldig.

Ritzau har været i kontakt med fodboldspillerens kæreste, Philine Roepstorff, men hun ønsker ikke at udtale sig.

Sagen begyndte at rulle en nat i september, da 30-årige Bendtner sammen med kæresten tog en taxa i det indre København. Her kom de op at skændes med chaufføren, og det endte i et fysisk opgør, hvor taxachaufføren brækkede kæben to steder.

Philine Roepstorff skrev i dagene efter episoden et langt opslag på Instagram. Her forklarede hun, at Bendtner godt nok slog chaufføren. Men det skete i selvforsvar, forklarede hun.

Hos DanTaxi, hvor chaufføren er ansat, lukkede man ned for alle kommentarer til sagen.

Kommunikationschef Rasmus Krochin ville blot sige, at der findes videomateriale af hændelsesforløbet, og at optagelserne er videregivet til politiet.

Mette Grith Stage fortæller, at der ikke er noget mærkeligt i, at retten skal behandle sagen som én sag.

- Det er helt normalt. Det er da lidt specielt, at min klient både er forurettet og tiltalt, men der er intet unormalt i, at sager behandles på den måde, siger hun.

Københavns Politi, der har efterforsket sagen, ønsker på nuværende tidspunkt ikke at kommentere de rejste tiltaler.

