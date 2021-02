Nordjysk storfisker vil frifindes for anklage om kvotefusk

Ti tiltalte i omfattende sag om snyd med fiskekvoter og påstået stråmandsvirksomhed nægter sig skyldige.

Skagen-fiskeren Henning Kjeldsen nægter sig skyldig i at have snydt sig til en større andel af de danske fiskekvoter, end han var berettiget til.

Det har hans advokat, Olaf Koktvedgaard, onsdag meddelt i Retten i Holstebro.

Her har to dommere og tre domsmænd taget hul på en langvarig og omfattende sag om mulig snyd med reglerne om fiskekvoter.

Der er ti tiltalte i sagen, herunder Henning Kjeldsen, hans kone, seks fiskere fra Vestjylland samt en revisor og en advokat. Alle nægter sig skyldige.

Henning Kjeldsen anses af Bagmandspolitiet for at være hovedmanden.

Han er tiltalt for at have overtrådt reglerne om, hvor stor en andel af de danske kvoter for eksempelvis torsk, rødspætte og makrel, som en enkelt fisker må besidde.

Det skal være sket gennem selskaber, der var ejet af syv andre personer, herunder storfiskerens kone.

Men anklagemyndigheden mener, at de syv personer kun på papiret var ejere af en række fiskeriselskaber med tilhørende fiskekvoter.

Det var reelt Henning Kjeldsen, der ifølge anklagen trak i trådene og kontrollerede selskaberne.

Det har taget specialanklager Ane Kallmeyer tre timer at oplæse det cirka 70 sider lange anklageskrift inklusive bilag.

Henning Kjeldsen sidder ved siden af sin advokat – lyttende og med armene over kors.

Ved siden af ham sidder hans kone. Hun har taget strikketøjet med for at fordrive tiden.

Bagmandspolitiet mener, at alle ti tiltalte har handlet i forening og efter aftale eller fælles forståelse.

Kravet er, at der skal idømmes en bødestraf, ligesom Bagmandspolitiet vil have konfiskeret et trecifret millionbeløb.

Ingen af de tiltalte er endnu kommet til orde i sagen. Det vil først ske ved senere retsmøder.

Ifølge deres advokater nægter de tiltalte sig ikke bare skyldige. De kræver, at sagen afvises af retten.

Advokaterne har ikke begrundet hvorfor, men det ventes uddybet efter en pause.

Der blev indgivet politianmeldelse i sagen i 2017.

Det skete, efter at Rigsrevisionen havde rettet skarp kritik af Miljø- og Fødevareministeriet for ikke at have gjort tilstrækkeligt for at undgå, at fiskekvoter blev koncentreret hos nogle få fiskere – også kaldet kvotekonger.

Der er afsat 25 retsdage til behandling af sagen, og der ventes først dom i maj eller juni.

