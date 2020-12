Ny anholdelse i sag om likvidering i Mørkhøj

20-årig sigtes af politiet for at have slettet spor efter drab i august på 27-årige Darko Petrovic.

I sagen om et drab begået i Mørkhøj i august har politiet fredag morgen anholdt endnu en mistænkt.

En 20-årig mand sigtes for at have stukket ild til den bil, som gerningsmændene flygtede i. Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

Forbrydelsen skete tidligt på aftenen 21. august på Gyngemose Parkvej i Mørkhøj.

En 27-årig mand, der sad i en Audi, blev dræbt af flere skud. Tidligere har politiet sagt, at det lignende en målrettet handling, og dermed skulle der være tale om en likvidering.

Offeret var Darko Petrovic.

To mørkklædte mænd blev set køre væk fra stedet i en hvid Mercedes SUV, og den blev senere fundet udbrændt på Hvidegårdsvej i Lyngby. Det viste sig være en bil, som forinden var blevet stjålet fra en forhandler i Midtjylland.

I sager om planlagte drab i de kriminelle miljøer er det almindeligt, at gerningsmændene enten selv brænder flugtbilen af eller får andre til det.

I begyndelsen af oktober anholdt efterforskerne en 19-årig mand, der blev sigtet for at have sat ild til bilen af sammen med to andre.

Og fredag morgen er altså endnu en ung mand sigtet for at ville slette spor efter drabet.

