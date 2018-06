Ny bundrekord: 17 sad fængslet i isolation sidste år

I 2001 var der 553 isolationsfængslinger. Siden er antallet af mistænkte fængslet i isolation faldet markant.

Antallet af varetægtsfængslede, som ryger i isolation, har nået et nyt bundniveau. Således var der sidste år kun 17 isolationsfængslinger mod 37 i 2016.

Det viser en ny redegørelse fra Rigsadvokaten, der har undersøgt antallet af isolationsfængslinger siden 2001.

Isolationsfængsling kan bruges, når der er risiko for, at den sigtede vil vanskeliggøre efterforskningen, og når efterforskningen kun kan gennemføres ved, at den sigtede ikke har mulighed for at få kontakt til omverdenen eller andre indsatte.

Statsadvokat Jens Røn fortæller i en nyhed fra Rigsadvokaten, at fængsling i isolation er et af de mest indgribende indgreb i en efterforskning.

- Vi har i mange år haft en målrettet indsats for at nedbringe antallet af situationer, hvor det er nødvendigt at isolere varetægtsfængslede personer. Det har båret frugt, og det er vi meget tilfredse med, siger han.

I 2001 var der 553 isolationsfængslinger. Dermed er antallet faldet med 97 procent fra 2001 til 2017.

Foruden antallet af mistænkte forbrydere, der sidder i isolation, er varigheden af isolationsfængslingen også dalet. Således varede en isolationsfængsling i 2017 gennemsnitligt i 11 dage.

