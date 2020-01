Ny forsinkelse af kæmpe svindelsag - dom afsiges først i 2021

For tredje gang må Københavns Byret afsætte yderligere retsmøder til "Operation Greed" med 17 tiltalte.

Rettens behandling af den hidtil største straffesag om hvidvask er igen blevet udvidet med en række ekstra retsmøder. Det betyder, at dommen først kan blive afsagt i 2021.

Københavns Byret har netop fastlagt yderligere 18 retsmøder i sagen, som politiet kalder "Operation Greed". Retsmøderne optræder i rettens kalender i perioden fra oktober i år og frem til 26. januar 2021, oplyser retten.

Tiltalen drejer sig om hvidvask af 530 millioner kroner, og om at statskassen skal være blevet snydt for 297 millioner kroner i skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag. 17 mænd og tre selskaber er under anklage. De nægter sig skyldige.

Første retsmøde i den enorme sag blev afviklet i december 2018. Oprindeligt var der afsat 77 retsmøder, men ret hurtigt viste det sig, at det ikke var nok. To gange undervejs er der lagt yderligere retsmøder til. Og nu er det altså sket for tredje gang.

Der er flere årsager til den nye udvidelse, lyder det fra en af anklagerne, Maria Cingari.

- Det skyldes blandt andet, at forsvaret har ønsket at afhøre yderligere 24 vidner, siger Maria Cingari, der er specialanklager.

De 24 har alle angiveligt forbindelse til nogle af de cirka 1000 virksomheder, som kaldes A-selskaber.

De udførte ifølge anklagemyndigheden sort arbejde inden for rengøring, nedrivning og transport. Netop derfor havde de brug for fakturaer.

Behovet fik de - ifølge anklagemyndighedens påstand - opfyldt af flere af de tiltalte, som skal have fremstillet cirka 5000 falske fakturaer. Det skete blandt andet på et kontor ved et hotel i Brøndby, hævdes det.

I alt blev mere end en halv milliard kroner vasket hvide gennem skraldeselskaber og vekselkontorer, påstås det.

I forvejen har anklagemyndigheden allerede indkaldt cirka 50 personer fra A-selskaberne som vidner, men nu skal der altså lægges yderligere 24 til efter ønske fra forsvarerne.

Hidtil har byretten afviklet omkring 75 retsmøder. Ifølge planen resterer der nu cirka 65.

Flere gange undervejs har forsvarerne kritiseret anklagerne for at præsentere retten for en sag, som ikke er efterforsket færdig, og for en dårligt tilrettelagt proces.

Hvert retsmøde koster cirka 275.000 kroner i salærer til de mange forsvarere. Dertil kommer udgifter til andre involverede.

Hovedpersonerne i sagen er ifølge anklagemyndigheden to dansk-pakistanske brødre og to andre mænd.

Den ene af brødrene har drevet hotel i København og i Brøndby. Den anden er i miljøet blevet kaldt "kongen", mener anklagemyndigheden.

Han ankom i øvrigt i en Bentley, da han i sin tid i Sø- og Handelsretten fik nedskrevet sin gæld med 115 millioner kroner, har DR Nyheder tidligere rapporteret.

Næste retsmøde finder sted på torsdag.

