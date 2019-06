Ny grønlandsk anstalt mangler uddannede betjente

Kriminalforsorgen i Grønland mangler arbejdskraft til ny anstalt. Alvorligt problem, mener forbund.

1. juni blev Ny Anstalt i Nuuk i Grønland indviet som den første grønlandske anstalt med en lukket afdeling.

Men anstalten, som er normeret til 49 fuldtidsansatte betjente, har kun fået ansat 28 uddannede betjente og mangler dermed 21.

Det oplyser direktør i Kriminalforsorgen i Grønland Naaja Nathanielsen.

Det betyder, at man endnu ikke kan åbne alle pladser på de åbne afdelinger af anstalten, som har en samlet pris på over 400 millioner kroner.

- Der har været god interesse i at søge hos os, men vi må sortere mange fra, som ikke er egnede til uddannelsen, siger Naaja Nathanielsen.

Hun forklarer også, at der er vækst i Nuuk og derfor konkurrence om arbejdskraften.

For at støtte de uddannede betjente er der blevet ansat en mindre gruppe ikke-uddannede medhjælpere, der varetager opgaver, som ifølge direktøren ikke kræver den fulde uddannelse.

Hos fagforeningen Fængselsforbundet er der frustration over situationen.

Den er ifølge forbundet opstået, fordi man er gået for sent i gang med at rekruttere, og fordi grønlandske betjente får en lavere løn end danske fængselsbetjente.

- Man forsøger at afhjælpe personalemanglen på anstalten i Nuuk med medhjælpere fra gaden og personalereduktioner. Det er et alvorligt problem, at der er så store rekrutteringsvanskeligheder i Grønland, siger forbundssekretær i forbundet René Larsen i en pressemeddelelse.

Hos forbundet mener man, at betjente på anstalten bør få et udligningstillæg i forhold til de danske betjente.

I Justitsministeriet er der nedsat en arbejdsgruppe, som ser på lønforskelle imellem danske og grønlandske betjente, men endnu er den ikke nået til en konklusion.

Ifølge Naaja Nathanielsen er det kendt, at "der er en frustration" blandt de grønlandske ansatte over lønforskellen.

Hun anerkender, at man med fordel kunne have begyndt rekrutteringsindsatsen lidt tidligere.

Men hun påpeger også, at man har været i gang med at rekruttere siden årsskiftet 2017/2018 og næppe kunne være begyndt meget tidligere.

Arbejdet med at finde nye betjente fortsætter i de kommende måneder, og endnu vil man ikke konkludere på det, oplyser Naaja Nathanielsen.

Retsvæsnet i Grønland hører under den danske stat, og det var Folketinget, der i 2009 besluttede, at anstalten skulle opføres.

Den var planlagt til at stå færdig ved årsskiftet 2014/2015, men er blevet forsinket.

Der er 76 pladser på den nye anstalt, hvoraf 40 er på de lukkede afdelinger. Anstalten består af to åbne og to lukkede afdelinger.

/ritzau/