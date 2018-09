Ny lov mod bande bekymrer eksperter

Justitsministeren vil tillade, at såkaldte tilfældighedsfund kan bruges i retssager uden særlig tilladelse.

I forsøget på at få opløst banden Loyal To Familia (LTF) har justitsminister Søren Pape Poulsen (K) sendt et lovforslag i høring, som ifølge flere eksperter kan få alvorlige retssikkerhedsmæssige konsekvenser.

Det skriver Politiken.

Forslaget skal gøre det muligt for anklagemyndigheden i den kommende sag om opløsning af LTF uden videre at bruge beviser, som er fremkommet ved såkaldte tilfældighedsfund.

I dag skal den slags beviser godkendes af en dommer, før de kan bruges i en retssag.

Professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard kalder i Politiken forslaget for stærkt betænkeligt:

- Den foreslåede regel vil ikke blot forringe retsstillingen for en i dette tilfælde forbudt forening, men også for enkeltpersoner med tilknytning til foreningen, siger han til Politiken.

Tilfældighedsfund er oplysninger, som politiet tilfældigt støder på, når de aflytter en borgers telefon, rum eller ransager et hjem.

Aflytninger og ransagninger er et alvorligt indgreb i borgerlige frihedsrettigheder.

Derfor skal der i princippet indhentes en dommerkendelse. og indgrebet må kun anvendes, når der er mistanke om alvorlig kriminalitet.

I en efterfølgende straffesag må anklagemyndigheden som hovedregel kun føre beviserne mod den kriminalitet, som opfyldte betingelserne for indgrebet.

Reglen beskytter borgerne imod, at aflytninger og ransagninger benyttes i småsager og i flæng.

Justitsministeriet skriver i sit lovudkast, at forslaget kun omfatter sager om opløsning af en forening.

Den formulering bekymrer Karoline Normann, formand for Advokatrådets strafferetsudvalg:

- Det kan se uskyldigt ud, når det formuleres så bredt, men alle ved, at det specifikt drejer sig om, at skuffen med eksisterende tilfældighedsfund knyttet til LTF skal åbnes nu, siger hun til Politiken.

- Hvordan bestemmelsen fremadrettet vil blive anvendt mod andre foreninger, og om den generelt vil få betydning for mere lempelige efterforskningsmetoder hos politiet, vil kun tiden vise.

/ritzau/