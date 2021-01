Ny lov sender dreng i husarrest for fyrværkeriangreb på politiet

Helt usædvanligt har dommer valgt at anvende husarrest, da man ikke kunne komme i kontakt med kommune.

Det er, kun to en halv uge siden at en ny paragraf om strengere straf for blandt andet at angribe politi- og brandfolk med fyrværkeri trådte i kraft. Og nytårsdag er en 17-årig dreng blevet varetægtsfængslet netop med henvisning til denne bestemmelse.

Det er en dommer ved Retten i Glostrup, som nytårsdag har bestemt, at drengen skal fængsles.

Ifølge Sjællandske Mediers netavis sn.dk har dommeren imidlertid bestemt, at fængslingen skal foregå som en frihedsberøvelse i eget hjem, altså en form for husarrest, hvilket i sig selv er højst usædvanligt.

Hos Københavns Vestegns Politi fortæller vagtchef Jens Møller til Ritzau om hændelsen, som ligger bag:

- Vi modtog en anmeldelse klokken 00.15 om en gruppe unge på Høje Taastrup Station, som skød fyrværkeri mod andre, siger han.

Jens Møller oplyser, at da politiet ankom til stedet, blev der også affyret et bomberør mod politipatruljen. Ingen blev ramt.

- Det lykkedes at få fat i gerningsmanden, blandt andet på baggrund af overvågningsbilleder. Han er i dag blevet varetægtsfængslet blandt andet med henvisning til den nye paragraf 119 b, lyder det fra vagtchefen.

Paragraffen stemmer fra en lov, som blev vedtaget i Folketinget 8. december og trådte i kraft ugen efter. Baggrunden var flere episoder fra december 2019, hvor politi-, brand- og ambulancefolk blev beskudt med fyrværkeri.

Det er i forvejen forbudt og straffes ekstra strengt at begå vold mod for eksempel politi- og brandfolk. Men for at rydde enhver tvivl af vejen om, hvorvidt beskydning med fyrværkeri er at sidestille med vold, så indførte man den nye bestemmelse.

I lovforslagets forarbejder står det sort på hvidt, at blandt andet affyring af romerlys - altså fyrværkeri, som udskyder glødende kugler - mod betjente skal straffes efter bestemmelsen.

I retten har den 17-årige ifølge sn.dk forklaret, at han ikke havde til hensigt at ramme politifolkene, men på baggrund af det overvågningsmateriale, som blev afspillet under retsmødet, nåede dommeren frem til en anden opfattelse.

Normalt bliver børn i alderen 15-17 varetægtsfængslet i form af anbringelse på en sikret institution. Men ifølge sn.dk havde det ikke været muligt at få kontakt med kommunen, og dommeren valgte derfor den utraditionelle løsning med en varetægtsfængsling i eget hjem.

Den 17-årige skal foreløbige sidde fængslet i eget hjem frem til 8. januar.

