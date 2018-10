Ny tiltale: Bendtner løb fra taxiregning på 52 kroner

Anklagemyndigheden har rejst nye tiltaler mod Bendtner og taxichauffør i voldssag, som skal for retten fredag.

Få dage før fodboldspilleren Nicklas Bendtner og en taxichauffør skal for retten efter et sammenstød i september, har anklagemyndigheden rejst nye tiltaler mod de to mænd.

Det fremgår af et tillæg til anklageskriftet, som er offentliggjort tirsdag.

Taxichaufføren var i forvejen tiltalt for forsøg på vold mod Bendtner, som til gengæld var tiltalt for vold mod taxichaufføren.

Men nu er der altså kommet nye anklager til.

Begge mænd tiltaltes for at have kørt uden sikkerhedssele. Bendtner er desuden tiltalt for at løbe fra en taxiregning på 52 kroner, mens chaufføren tiltales for at have brugt håndholdt mobiltelefon under kørslen.

Episoden udspillede sig kort før klokken 02.30 den 9. september, hvor Bendtner og hans kæreste kom op at skændes med en taxichauffør i Niels Juels Gade i det indre København.

Taxichaufføren var sur over, at han ikke fik betaling for turen og kastede "en ukendt genstand" mod parret - dog uden at ramme.

Det fik ifølge tiltalen Bendtner til at give taxichaufføren et knytnæveslag i ansigtet, så han faldt om på gaden.

Mens chaufføren lå ned, fulgte fodboldspilleren slaget op med at sparke ham i ansigtet. Chaufføren måtte efterfølgende opereres for et dobbelt kæbebrud.

Den 30-årige tidligere landsholdsspiller har via sin advokat tidligere oplyst, at han nægter sig skyldig i anklagen om vold.

Også taxichaufføren nægter sig skyldig i forsøg på vold. Til gengæld har chaufførens advokat, Mette Grith Stage, fortalt til BT, at der også kommer et erstatningskrav fra taxichaufføren mod fodboldspilleren.

Sagen mod de to mænd behandles i Københavns Byret fredag. Her er Nicklas Bendtner tiltalt efter straffelovens mildeste voldsparagraf.

Anklagemyndigheden lægger dog op til, at straffen kan stige med op til det halve, fordi volden er begået mod en person, "der efter karakteren af sit arbejde er særligt udsat for vold", som det hedder i straffeloven.

/ritzau/