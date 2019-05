Østre Landsret frifinder 24-årig for kioskdrab i Emdrup

Landsretten omstøder en dom fra byretten, hvor en mand blev dømt for drabet på en 21-årig mand i oktober 2016.

En nu 24-årig mand er i Østre Landsret fredag frifundet for et drab begået ved en kiosk i Emdrup i oktober 2016. I byretten fik han 12,5 års fængsel.

Den 24-årige, som nu er frifundet, hedder Elias Eljerbi. Han er blevet løsladt.

- Han er frifundet og sendt hjem herfra, fordi han ikke skal afsone længere, oplyser Østre Landsret.

Offeret var 21-årige Daniel Kristensen. Han havde lige bestilt en pizza, da han blev ramt af flere skud i ryggen, hvorefter han flygtede ind i en kiosk, men en maskeret gerningsmand fulgte efter og forsøgte at affyre pistolen. Den gik dog i baglås.

To uger senere døde Daniel Kristensen uden at være kommet til bevidsthed.

En tilfældig mand på 49 år blev ramt af et projektil ved skyderiet. Han overlevede.

Fire mænd blev tiltalt for drabet i byretten, hvor et enigt nævningeting vurderede, at to af dem havde skudt den 21-årige. Det var Elias Eljerbi og Rached Hamade. De to øvrige mænd fik straffe for andre forbrydelser.

Mens Rached Hamade er tidligere præsident i rockergruppen Mongols, har Eljerbi relationer til den rockergruppe.

Tre af de fire mænd ankede deres domme til landsretten, der fredag har taget stilling til skyldsspørgsmålet. Senere på dagen ventes dommen, der altså indeholder længden af de straffe, som personerne idømmes.

Østre Landsret har fredag fundet Hamade skyldig i drabet. I byretten fik han 16 års fængsel.

Den tredje mand, der anker, blev i byretten frifundet for drab, men kendt skyldig i besiddelse af et våben. Begge dele er Østre Landsret enige i.

I byretten fik manden, der er 24 år, halvandet års fængsel samt betinget udvisning.

/ritzau/