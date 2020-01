Offer fundet død i skovområde: To mænd tiltalt for drab

To personer er tiltalt for at have dræbt en mand og efterladt liget i naturen ved Skjern Å i Vestjylland.

En søndag eftermiddag i februar 2019 fandt forbipasserende liget af en mand i et skovområde ved Borris i Vestjylland.

Ved en obduktion blev det fastlagt, at den døde var blevet slået ihjel, og to mænd blev anholdt og sigtet for drabet.

Anklagemyndigheden har nu - knap 11 måneder senere - rejst tiltale i sagen.

De to mænd, der hidtil har været sigtet, er blevet tiltalt for drabet.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge anklageskriftet blev drabet begået mellem den 22. og den 24. februar 2019 i et naturområde nær Skjern Å ved Borris.

Offeret, der var 47 år, døde som følge af vold.

De tiltalte er henholdsvis 32 og 39 år og nægter sig begge skyldige.

Drabssagen skal behandles ved Retten i Herning. Det er endnu ikke fastlagt, hvilke datoer det skal ske.

/ritzau/