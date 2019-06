To ofre for drab i Herlev er blevet identificeret

Politiet søger fortsat vidner i sagen om en brutal nedskydning af to unge svenske mænd.

De to ofre for et dobbeltdrab i Herlev ved København tirsdag eftermiddag er blevet identificeret. Der er tale om svenske mænd på 21 og 23 år, oplyser politiet torsdag.

Mændene blev skudt mindst ti gange med flere våben - formentlig både med pistol og automatriffel.

Forbrydelsen skete i Sennepshaven i Herlev. Gerningsmændene flygtede i en sølvgrå Audi S4. Den blev senere fundet på Skodsborgvej i Nærum, hvor gerningsmændene uden held havde forsøgt at brænde den af.

Politiet ønsker torsdag eftermiddag ikke at udtale sig nærmere om de dræbtes identitet. Årsagen angives i en pressemeddelelse at være "hensyn til efterforskningen".

Den svenske avis Expressen har tidligere oplyst, at den 23-årige dræbte skulle være et ledende medlem af banden "Snottaz" fra Rinkeby ved Stockholm. Den anden skulle ifølge avisen stamme fra Tensta, som ligeledes ligger ved den svenske hovedstad.

Danske betjente forsøger at opklare sagen i samarbejde med svenske kolleger.

- Vi bliver nødt til at være tilbageholdende med informationer i denne sag af hensyn til efterforskningen, som er meget omfattende og involverer en række danske politikredse og svensk politi, udtaler politiinspektør Flemming Madsen fra Københavns Vestegns Politi.

/ritzau/