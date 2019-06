Ofre i Umbrella-sag vil have mere erstatning i landsretten

Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse til, at ofre i Umbrella-sag kan anke omfanget af erstatningen.

De to ofre i den såkaldte Umbrella-sag har fået lov til at anke erstatningsspørgsmålet til landsretten.

Det oplyser Procesbevillingsnævnet på sin hjemmeside.

Der er tale om en dengang 15-årig pige og en jævnaldrende dreng, som medvirker på krænkende videooptagelser med seksuelt indhold, der efterfølgende blev delt heftigt på Facebooks beskedtjeneste.

I alt er cirka 1150 personer sigtede eller dømt for delingerne.

I kølvandet på de første 1000 sigtelser mod unge fra sidste år valgte anklagemyndigheden at rejse ni prøvesager ved forskellige domstole. Flere sager er siden blevet behandlet.

Byretterne i de forskellige sager har ikke været enige om erstatningens størrelse. Pigen er tildelt erstatning på mellem 0 og 2500 kroner, mens drengen blev tildelt mellem 0 og 500 kroner.

I prøvesagerne er de anklagede idømt varierende betingede straffe på op til 40 dages fængsel. En af de ni ved prøvesagerne blev frifundet.

Helle Hald, der er bistandsadvokat for drengen i sagen, forklarer, at ofrene vil have spørgsmålet om erstatning i landsretten i de sager, som ikke ellers ankes af enten forsvarer eller anklagemyndighed.

Der er tale om ti sager, hvor erstatningsspørgsmålet nu skal i landsretten, oplyser Helle Hald. Advokaten mener, at drengen bør få mindst 1000 kroner i godtgørelse i hver sag.

- Højesteret tog 11. januar stilling til, at der skal tilkendes en krænkelsesgodtgørelse i alle sager ud fra en betragtning om, at alle, der har delt videoen, har været med til at sprede videoen på nettet.

- Vi har fået et par afgørelser, som stikker lidt i forskellige retninger. Vi har fået nogle byretsafgørelser, som kun tilkender 500 kroner, og det mener jeg, simpelthen er for lidt. Der må være et minimumskrav, og det må ligge på 1000 kroner, siger hun.

Samtidig forklarer advokaten, at Højesteret har lagt op til, at pigen skal have en lidt større godtgørelse end drengen, hvilket hun finder fair.

Red Barnet har kaldt sagen "en af de værste seksuelle krænkelser optaget på kamera, man har set i Danmark".

Den forurettede unge kvinde er tidligere stået frem i medier og har fortalt, hvordan hun har været nødt til at skifte skole flere gange som følge af videoklippene, hvor hendes fulde navn nævnes.

Hun har også døjet med depression og søvnbesvær i kølvandet på sagen.

/ritzau/