To ofre mistede Rolex-ur og guldsmykker ved røveri på tankstation

Dommer udstrækker anholdelsen af tre mænd, som ifølge politiet er fra bandemiljøet.

I en røverisag fra Greve har en dommer i Roskilde torsdag opretholdt anholdelsen af tre mænd, der ifølge politiet er fra bandemiljøet. De er blevet frihedsberøvet i tre døgn.

Mændene sigtes for at have udført et voldeligt røveri om aftenen 8. april på en Circle K-station.

De to ofre mistede et Rolex-ur til en værdi af 200.000 kroner, en guldring til 40.000 kroner samt en guldhalskæde.

Den ene person blev truet med en pistollignende genstand, mens den anden fik knytnæveslag og spark i ansigtet, fremgår det af politiets sigtelse.

Mændene blev anholdt under en større politiaktion onsdag i Vallensbæk, Ishøj, Frederiksberg og København.

Grundlovsforhøret med de tre - en 25-årig fra Ishøj samt en 33-årig og en 27-årig fra Frederiksberg - er foregået bag lukkede døre, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

/ritzau/