Ombudsmand er på vej til dommerpost i Højesteret

Topjurist har tidligere været i spidsen for anklagemyndigheden.

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, er på vej til at blive dommer i Højesteret.

Et råd, som udnævner dommere, har indstillet ham til at forsøge at opnå den prestigefyldte post.

Siden 2012 har Jørgen Steen Sørensen været ombudsmand, og inden da bestred juristen i godt fire år posten som landets øverste anklager.

Den 54-årige Sørensen er ikke udnævnt endnu. Derimod er han af Dommerudnævnelsesrådet indstillet til at deltage i votering i flere retssager sammen med de udnævnte dommere i Højesteret.

Processen kaldes prøvevotering. Når den er overstået, skal dommerne udtale sig om kandidaten. Hvis den er positiv, følger en egentlig udnævnelse.

I Højesteret er der 18 dommere samt præsidenten. Dertil kommer et antal administrative medarbejdere og dommerfuldmægtige.

Landets øverste domstol vurderer sager, som er anket fra de to landsretter og fra Sø- og Handelsretten.

Retten beskæftiger sig især med principielle sager. Hvordan en lov skal forstås og tolkes er en kerneopgave, og en del af sagerne handler om tvister mellem en borger eller en virksomhed på den ene side og en myndighed på den anden.

Netop konflikter mellem borgere og myndigheder har været i centrum i Jørgen Steen Sørensens arbejde som ombudsmand.

Da han i 2012 fik denne post, roste den daværende formand for Folketingets retsudvalg ham i høje toner. Anne Baastrup fra SF talte blandt andet om hans fremragende juridiske evner.

- Og så er han en meget kreativ person, der er god til at finde løsninger, hvor vi andre måske giver op, sagde hun.

Også den daværende departementschef i Justitsministeriet, Anne Kirstine Axelsson, hvor han tidligere gjorde karriere i flere år, var klar med en positiv karakteristik:

- Han er en velovervejet og eftertænksom person, lød det.

I øvrigt har det tidligere været fremme, at kandidaten til dommerstillingen er tilhænger af såvel Liverpool FC som Verdi.

