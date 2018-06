Omfattende brand opstået i industrikvarter i København

Der er risiko for, at en brand i industrikvarteret Prøvestenen kan sprede sig. Brandfolk forsøger at slukke.

Der er udbrudt en omfattende brand i et industrikvarter i København, og lørdag morgen arbejder beredskab på at slukke branden.

Branden er opstået i industrikvarteret Prøvestenen. Det oplyser operationschefen i Hovedstadens Beredskab.

- Der er brand i nogle faste materialer i et ret stort oplag. Der er tale om en omfattende brand, og vi er i gang med slukning, siger operationschef Tim Ole Simonsen.

Kort før klokken 9.30 oplyser han, at brandfolkene stadig arbejder med at slukke.

- Branden er rimelig under kontrol, men den er ret omfattende, siger han.

Der er fortsat risiko for, at branden spreder sig, og brandfolk arbejder på at begrænse spredningen.

Operationschefen kan endnu ikke oplyse, hvor stort et område, der er ramt af branden. Den er tilsyneladende opstået i et udendørs oplag af forskellige faste materialer - blandt andet træ.

Røgsøjlen kan ifølge Hovedstadens Beredskab formentlig ses langt fra, og beredskabet har lørdag morgen modtaget mange meldinger på 112 om branden.

Ingen personer er i fare i forbindelse med branden.

/ritzau/