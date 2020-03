Op mod 25 indsatte i fængslerne har coronasymptomer

Ud fra et princip om forsigtighed isolerer fængslerne fanger selv med lettere symptomer.

Mellem 20 og 25 indsatte i landets fængsler er udelukket fra fællesskab på grund af symptomer, som kan skyldes infektion med coronavirus, oplyser Kriminalforsorgen i en mail til Ritzau.

Når en indsat udviser tegn på Covid-19, bliver han eller hun straks "udelukket fra fællesskab", som det hedder. Det vil sige, at vedkommende bliver isoleret - eller i det mindste placeret, så kontakten til andre er minimal.

Kriminalforsorgen oplyser, at der i fængslerne gælder samme vilkår, hvad angår muligheden for at blive testet for Covid-19, som uden for murene. Det kræver med andre ord, at man bliver henvist til en test.

I mailen til Ritzau skriver Kriminalforsorgen, at man opererer med et såkaldt forsigtighedsprincip. Det betyder, at indsatte med "mindre smitteindikationer" bliver udelukket fra fællesskabet, lyder det i mailen.

Kriminalforsorgen har indført flere vidtgående tiltag for at reducere risikoen for smittespredning i fængslerne. Blandt andet er alle besøgstilladelser blevet inddraget. De indsatte må også kigge langt efter muligheden for udgang.

Kun i helt særlige situationer, kan der - så længe coronaen raser - gives dispensation.

Kriminalforsorgen har desuden besluttet, at der indtil videre heller ikke skal indkaldes personer til afsoning, som er på fri fod.

/ritzau/