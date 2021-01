Opholdssted: Det tyder på at vi ikke kunne forudse drab

Opholdssted oplyser, at de er dybt rystede over drab på ansat. Det undersøges, om det kunne være forhindret.

Opholdsstedet Ørbækskilde undersøger indgående, om stedet kunne have gjort noget for at forhindre, at en 29-årig mandlig ansat onsdag blev stukket ihjel af en beboer.

Det udtaler Susanne Kaufmann, bestyrelsesformand for Ørbækskilde, i en pressemeddelelse mandag. Hun fortæller dog også, at alt foreløbig tyder på, at institutionen ikke kunne forudse det.

- Vi undersøger naturligvis indgående, om vi som institution kunne have gjort noget anderledes, som kunne have forhindret den tragiske forbrydelse.

- Foreløbig tyder alt dog på, at det er en akut opstået situation, som vi ikke kunne forudse og som uden varsel udviklede sig fatalt, lyder det i meddelelsen.

Hun udtaler videre, at institutionen er klar over, at der er blevet omtalt og delt forskellige oplysninger og spekulationer om drabet på sociale medier.

- Af både juridiske og etiske grunde kan vi ikke forholde os til oplysningerne.

- Vi vil gerne opfordre til, at man ikke drager forhastede konklusioner om, hvad der er sket, men afventer at myndighederne har haft mulighed for at komme til bunds i sagen, siger bestyrelsesformanden.

Samtidig sender hun også varme tanker til den dræbtes familie og pårørende.

- De sidste dage har været de tungeste i Ørbækskildes historie. Vi er alle dybt rystede og ulykkelige over på så uforståelig vis at have mistet en dygtig kollega og et højt værdsat menneske, siger Susanne Kaufmann.

Både beboere og medarbejdere på institutionen er meget berørte, og alle har modtaget psykologisk krisehjælp - og får det stadig i det omfang, det er nødvendigt.

Søndag sendte Ørbækskilde en fuld redegørelse over forløbet forud for og efter drabet til Socialtilsyn Øst - ud fra al den viden institutionen har, lyder det.

Efter drabet udstedte Arbejdstilsynet to strakspåbud til opholdsstedet. Det har endnu ikke været muligt at få uddybet, hvad strakspåbuddene præcist går ud på.

De betyder dog, at bostedet, som ligger på Riisvej i Veddinge nær Fårevejle, straks skal få ordnet de pågældende arbejdsmiljøproblemer.

Den 29-årige medarbejder blev stukket ned onsdag eftermiddag uden for det private bo-, behandlings- og udviklingstilbud.

En 19-årig beboer på stedet blev torsdag varetægtsfængslet i surrogat til 26. januar for at have stukket den ansatte med "flere stik".

Ørbækskilde huser voksne fra 18 år. De har typisk diagnoser som for eksempel personlighedsforstyrrelse, bipolar lidelse og skizofreni, fremgår det af stedets hjemmeside.

Nogle af dem har været udsat for omsorgssvigt. Der er plads til 11 beboere.

/ritzau/