Øresundsbroen er lukket på grund af storm

Øresundsbroen forventes at åbne igen omkring klokken 15. Kraftig vind har lukket broen.

Øresundsbroen er lukket for biltrafik i begge retninger på grund af kraftig blæst. Det fremgår af broens hjemmeside.

Af hjemmesiden fremgår det, at der er målt en vindstyrke på 24 meter i sekundet fra sydvestlig retning.

Meldingen omkring klokken 10 torsdag går på, at broen forventes åbnet igen omkring lokken 15.

Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, har udsendt varsel om storm og vindstød af orkanstyrke for dele af den jyske Vestkyst og kyster ud til Skagerrak, Kattegat og ved Bornholm.

Stormen påvirker desuden skibstrafikken. Flere færger mellem Hirtshals og Larvik og Kristiansand i Norge er torsdag aflyst.

Det er ifølge DMI et lille, men intenst lavtryk nord for Skagen, som er årsag til blæsevejret. Lavtrykket bevæger sig hurtigt i retning mod Sverige og forventes torsdag klokken 15 at befinde sig over Stockholm.

DMI venter, at de kraftigste vinde i den centrale del af landet vil forekomme mellem klokken 10 og 14. Ved Bornholm mellem 11 og 16.

/ritzau/